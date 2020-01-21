Минск, , 13:45 — REGNUM Минские водители такси снова недовольны низкими тарифами и угрожают забастовкой. Они просят местные власти разрешить повысить оплату провоза пассажиров хотя бы на 5 белорусских копеек за километр, так как топливо постоянно дорожает.

По данным таксистов, за последние два года топливо в Белоруссии подорожало на 40%, а тарифы на перевозку пассажиров не повышались пять лет. К тому же развиваются такие службы, как «Яндекс-такси» и Uber (объединились в одном сервисе такси), которые предлагают сниженные тарифы.

Развивается аренда автомобилей без водителя (каршеринг). Ждут в Белоруссии и международную компанию Bolt с её пониженными тарифами на услуги по бронированию автомобилей, мотоциклов и скутеров.

Минские таксисты угрожают с 31 января ежедневно в утренний час пик блокировать работу служб такси, которые откажутся от повышения тарифов. Забастовщики пригрозили также создавать проблемы штрейкбрехерам.