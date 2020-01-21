Владимир, , 13:44 — REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил на хранение около 1,5 тыс. предметов знаменитого «Фёдоровского клада». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба ВСМЗ, клад на хранение передали представители ФСБ и Министерства культуры Российской Федерации 20 января в Дворцовом зале «Палат».

Клад русских монет и денежных слитков конца XIV — начала XV века был найден на незаконных раскопках «чёрными археологами» в октябре 2016 года. У них клад изъяли сотрудники правоохранительных органов В итоге артефакты были изъяты правоохранительными органами и переданы государству. «Чёрные копатели» нашли 1479 монет и пять слитков-полтин. Слитки являются главной редкостью клада — эксперты считают, что их в России сохранилось не более 30. Позже места незаконных раскопок обследовали профессионалы — сотрудники Института археологии РАН — и нашли ещё 523 монеты.

По словам главы управления Минкульта РФ по Центральному федеральному округу Николая Чернышова, предметы изучат, а когда министерство примет соответствующее решение, клад войдёт в музейный фонд страны и будет выставлен.

Директор ВСМЗ Светлана Мельникова в свою очередь выразила надежду, что предметы останутся именно во Владимирской области и положат начало новой экспозиции музея. В ВСМЗ в 2019 году проходил семинар археологов, на котором уже были озвучены первые итоги изучения клада:

«Была озвучена версия о возможной принадлежности клада боярам из рода Добрынских. Более 800 из обнаруженных монет были отчеканены в Суздальско-Нижегородском великом княжестве», — говорится в сообщении музея.