Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:50 — REGNUM В понедельник, 20 января, в центрах по регистрации сим-карт по всей Танзании образовались огромные очереди из людей, пытавшихся успеть активировать свою сим-карту через отпечаток пальца в крайний срок. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, эта мера является частью правительственного распоряжения для всех пользователей мобильных телефонов зарегистрировать свои сим-карты в новой биометрической системе.

В соответствии с заявлением чиновников, в ходе регистрации было активировано только 20 миллионов сим-карт, что составляет около 50% всех активных сим-карт. В результате чего около 20 млн неподтвержденных в биометрической системе сим-карт будут постепенно отключены, начиная с 21 января. Как сообщил глава Управления коммуникациями Танзании Джеймс Кабила, поэтапное отключение необходимо для предотвращения технических проблем. По информации газеты Mwananchi, во время первой очереди были заблокированы 975 041 сим-карт.

Многие танзанийцы критикуют правительство за то, что оно не предоставило им достаточно времени для завершения регистрации. Однако в Управлении коммуникациями Танзании заявили, что жители сами ждали до последней минуты, чтобы осуществить регистрацию. Чиновники также добавили, что срок регистрации уже продлевался на три недели. По информации репортеров, регистрация началась в мае 2019 года, а предыдущий крайний срок был назначен на 31 января 2019 года.

Отмечается, что сим-карты в Танзании используются не только для общения и выхода в интернет. Многие люди осуществляют финансовые транзакции с помощью систем мобильных денег, а это означает, что отключение сим-карт будет иметь для них экономические последствия.

В соответствии с заявлением властей регистрация нацелена на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, однако критики опасаются, что это позволит властям «подслушивать граждан», особенно во время выборов.

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