Женева, Швейцария, , 13:41 — REGNUM Новый тип коронавируса, вспышка заболеваемости которым произошла в китайском городе Ухань, может расширить географию своего распространения. Такое заявление сегодня, 21 января, сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным организации, новый коронавирус, вероятно, распространится в другие части Китая и, возможно, в другие страны уже в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания пневмонией неизвестного происхождения произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Установлено, что заболевание вызвано новым типом коронавируса, который передаётся от человека к человеку.

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По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали шесть человек. По состоянию на вечер 20 января, число подтверждённых случаев заболевания в КНР составило 291. Около 270 человек находились в провинции Хубэй. В Ухане было подтверждено в общей сложности 258 случаев заболевания, шесть из которых, как известно, закончились летальным исходом.

Вспышка болезни распространилась и на другие города: 15 случаев заболевания зарегистрировано в южной провинции Гуандун, пять — в столице страны Пекине и два — в Шанхае. Случаи заболевания были выявлены в Таиланде, Южной Корее и Японии.

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