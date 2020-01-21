Барнаул, 21 января 2020, 13:35 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин поддерживает инициативу отправлять на принудительное лечение отдельные категории нетрезвых граждан. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил почему:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что нетрезвых граждан России могут заставить лечиться принудительно, написали «Известия» со ссылкой на документы правительства. Отмечается, что этой инициативой сейчас занимаются в МВД и Минюсте России.
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