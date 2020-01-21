Барнаул, , 13:35 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин поддерживает инициативу отправлять на принудительное лечение отдельные категории нетрезвых граждан. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил почему:

«Тема далеко не простая — с одной стороны, ведь речь идет о принудительном лечении, то есть об ограничении прав граждан. Однако, с другой стороны, мы имеем дело с болезнью, которая, помимо вреда здоровью самого пациента, связана с постоянной генерируемой опасностью для общества. Конечно, принудительной госпитализации должен подвергаться лишь злостный нарушитель, который склонен в связи с зависимостью от алкоголя к различным правонарушениям».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что нетрезвых граждан России могут заставить лечиться принудительно, написали «Известия» со ссылкой на документы правительства. Отмечается, что этой инициативой сейчас занимаются в МВД и Минюсте России.

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