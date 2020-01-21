Ростов-на-Дону, 21 января 2020, 13:33 — REGNUM Ростовская прокуратура обжаловала решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении меры пресечения заместителю донского губернатора Сергею Сидашу. Апелляцию рассмотрит Ростовский областной суд.
ИА REGNUM ранее сообщало, что районный суд освободил из-по домашнего ареста чиновника, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Напомним, что Сергей Сидаш стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при благоустройстве территории вокруг стадиона «Ростов Арена». Поставки песка обернулись хищением 220 млн рублей из бюджета. На время следственных действий чиновник был арестован и помещён в следственный изолятор. Позже меру пресечения адвокатам удалось смягчить.
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