Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В столице Среднего Урала появились платные сервисы, которые якобы помогают зачислить ребёнка в первые классы школ. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

О спорном предложении рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. По её словам, оказывающие услугу деятели не гарантируют запись в желаемую школу, да и вернуть свои деньги потребителю будет крайне проблематично.

Прокурор заявила, что нельзя исключить того, что предложения о платной записи в школы являются мошенническими. В частности, делиться своими персональными данными с посторонними людьми небезопасно, подчеркнула Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени в Екатеринбурге стартует общий сбор заявок на запись в первые классы школ. До этого такой возможностью воспользовались льготные категории детей, а также те будущие первоклассники, чьи братья и сёстры уже учатся в школах города.

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