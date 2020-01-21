Пермь, , 13:27 — REGNUM В Перми после следственных мероприятий, которые проводятся в рамках уголовного дела о гибели людей в мини-отели «Карамель», обследуют пятиэтажный жилой дом № 21 по ул. Советской Армии. Именно в этом здании находилась мини-гостиница «Карамель», где погибли пять человек. Решение об обследовании дома принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Глава города Дмитрий Самойлов поручил главе Индустриального района организовать обследование фундамента, несущих конструкций и внутренних коммуникаций здания. перед департаментом жилищно-коммунального хозяйства и Пермской сетевой компанией поставлена задача — следить за температурным режимом в доме.

Градоначальник подчеркнул, что необходимо выяснить причины ЧС и выработать планы по недопущению подобных ситуаций.

Стоит отметить, что дом № 21 по ул. Советской Армии прошел традиционную ежегодную проверку относительно готовности к зиме. На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан. Об этом заявил глава администрации Индустриального района Александр Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми в ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» погибли пять постояльцев, еще шесть человек получили травмы. Трагедия произошла из-за прорыва тепломагистрали, кипяток хлынул в подвал, где располагалась мини-гостиница. В муниципалитете объявили режим ЧС.