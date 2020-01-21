21 января 2020 | Время чтения 5 мин

В руководстве Высшей школы экономики осознали, что их бескомпромиссные подопечные вот-вот разрушат бизнес на госконтрактах, а потому решили свернуть либеральную «вольницу» и закрутить гайки, чем вызвали волну возмущения в среде «прогрессивной общественности»

Игорь Свирин, , 14:26 — REGNUM В Высшей школе экономике разгорается нешуточный скандал, руководство вуза ужесточает правила внутреннего распорядка. Наряду с утилитарно-дисциплинарными изменениями в предложенных руководством поправках также нашлось место общественно-политическим ограничениям. Преподавателям, сотрудникам и студентам предложено в своих высказываниях по значимым общественным проблемам не выходить за рамки экспертной позиции. Кроме того, ужесточаются правила регистрации студенческих медиа, им не будет присваиваться статус студенческих организаций.

Завинчивание гаек

Историю создания и цели этого учебного заведения можно описать в двух предложениях, при этом нисколько не погрешив против истины. Созданный постановлением правительства в 1992 году вуз задумывался как один из символов обновленной России и должен был стать кузницей кадров для новой постсоветской элиты и мозговым трестом, генерирующим самые радикальные антинародные реформы. Надо отдать должное, ВШЭ эту роль с честью выполняет до сих пор. А чтобы король не выглядел «голым», да и потом, даже у ультралиберальной российской элиты есть убеждения, пусть и людоедские, в «вышке» был создан свой моральный кодекс.

Сами по себе декларируемые ВШЭ ценности, скорее, хороши. Стремление к истине, сотрудничество, академические свободы и прочее, очевидным образом призваны сформировать человека и гражданина. Только не надо нам песен про политический нейтралитет, но этот пункт ниже мы еще обсудим.

Не будем останавливаться на шалостях руководства с недвижимостью и прочими «грешками», присущими «вышке» не больше и не меньше прочих российских учебных заведений, поговорим о вещах публичных и не отрицаемых. Вуз зарабатывает на своих экспертных оценках, помощи правительству в подготовке реформ, научном сопровождении деятельности региональных властей (отмечу, что не только и не столько научной).

Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ Kremlin.ru

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В рамках пожирающего социалистические завоевания СССР капиталистического реванша последних десятилетий ВШЭ как один из мозговых трестов чувствовал себя комфортно, а потому мог позволить сотрудникам и студентам определенные вольности, правда, в строго заданном сверху либеральном дискурсе. Комьюнити активно этим пользовалось и, прямо скажем, к определенному моменту «потеряло берега», тут достаточно вспомнить «клоачного филолога» Гасанова, вообразивших себя новыми демократическими рупорами студенческих активистов, спутавших журналистику и политический активизм участников студенческих медиа.

Сомневаюсь, что среди читателей ИА REGNUM найдутся такие, кто искренне верит, что политические администраторы Москвы по собственной воле организовали протестное лето — 2019. Однако буза возникла, и студенческие СМИ, и организации «вышки» с головой окунулись в протесты. Чего греха таить, развязанная вокруг них в СМИ и соцсетях вакханалия втянула в публичную дискуссию даже профессоров словесности. А уж про то, что почти в каждой петиции на вражеском Change.org можно найти связанные с ВШЭ фамилии, и вовсе можно не упоминать.

До бесконечности усидеть на двух стульях нельзя, в государстве нечто неуловимо изменилось, вряд ли людоедский ультралиберальный курс, скорее, рамки допустимого в публичных высказываниях и действиях. И, как представляется, наступил момент выбора между финансовыми отношениями с главными подрядчиками и декларируемыми ценностями. Сделанный ими выбор, по-моему, очевиден.

Тут самое время вспомнить о том, что ВШЭ якобы вне политики. Лукавость этой позиции настолько очевидна, поэтому отмечу лишь, что она, безусловно, вне любой не заданной сверху политики, а то как контракты-то получать. Поэтому единственная причина нынешнего конфликта заключается в том, что оппоненты руководства школы, во-первых, не обладают необходимой гибкостью и склонностью к компромиссам с убеждениями, а во-вторых, не слишком терпеливы, не хотят ждать, когда придет их черед участвовать в «экспертных» подрядах. Но, главное, не верят, что это золотое в буквальном смысле слова время когда-либо наступит.

Самое время в нескольких словах охарактеризовать и другую сторону нынешнего конфликта. Среда, которая окружает многих из нынешних студентов «вышки», диктуемые окружением установки, значительную лепту в которые вносит профессура ВШЭ, породили в этих мальчиках и девочках уверенность в том, что весь мир им должен. Ну так и ведут они себя соответствующе.

Субкультура «Бульварного кольца», чтение властителей дум от Бахтина с Кристевой до Рорти, являющийся примером для подражания оголтелый активизм в русле Греты Тунберг приводят к кризису миропонимания. Следствием чего становится отказ от своей субъектности, от постановки целей и средств их достижения. Бессмысленный активизм приобретает самодовлеющее значение. Перефразируя героя романа Дюма, можно сказать, что «я активничаю, потому что активничаю». Степень участия профессуры «вышки» в формировании этого поколения пусть каждый оценит сам.

Корпус НИУ ВШЭ. Санкт-Петербург на Кантемировской НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Еще более плачевно на состоянии поколения сказались экономические коллизии последних лет, государство вдруг лишило будущего не только простой народ, но и свои опорные группы. Молодежь из ВШЭ, РАНХиГС прямо заявляет, мол, раньше было всё понятно, образованием ты капитализировал свое будущее, а тут вдруг обнаружилось, что твои перспективы туманны или вовсе отсутствуют. Реакцию на подобные открытия предугадать не сложно, не правда ли?

В общем, полностью дезориентированные мальчики и девочки заигрались в правозащиту, запутались в журналистике и активизме и безусловно присвоили себе право говорить от лица если не всего, то значительной части студенчества. Такая бескомпромиссность больно ударила по проектам их учителей и вынудила последних пойти на непопулярные меры. Мировоззренческие расхождения и всё более ухудшающееся экономическое положение в стране вряд ли располагают к тому, чтобы эти группы договорились, уцелеют и обустроятся в будущем лишь те, кто пойдет на компромисс. А посему ждем новых и новых скандалов в благородной среде «общечеловеков». Битва предстоит, что называется, «не на живот, а на смерть».

В заключение добавлю, что предложения руководства «вышки» вызвали бурю негодования среди «прогрессивной общественности», представители которой правильно оценили их как попрание основополагающих ценностей новой России. Однако не они стоят перед столь очевидным, но не простым компромиссом. Поэтому 24 января, когда будут приниматься поправки, руководство ВШЭ сделает правильный выбор между рукопожатностью в среде людей с прекрасными лицами и собственным экономическим будущим. То есть примет зрелое и истинно демократическое решение.