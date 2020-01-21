Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Заключенных в тюрьмах в Грузии нередко держат в штрафных изоляторах гораздо дольше, чем это допускается нормативами. Об этом народный защитник Грузии Нино Ломджария сообщила 21 января, выступая в парламенте на заседании комитета по защите прав человека, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам омбудсмена, установлены ограничение на содержание провинившихся в изоляторах — 72 часа, то есть 3 суток. Между тем, зафиксированы неоднократные случаи, когда заключенных там оставляли на гораздо более длительные сроки.

Ломджария озвучила те случаи нарушения, которые были выявлены. 34 раза было зафиксировано, что нарушители режима находились в камерах деэскалации по 5 суток, 14 раз — по 10 суток, 6 раз — более 15 суток. Имеются также случаи, когда заключенных держали в изоляторах 22, 26, 36 и 48 суток.

Напомним, ранее председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что положение в тюрьмах Грузии в последнее время значительно улучшилось.

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