Ухань, Китай, , 13:25 — REGNUM По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали шесть человек. Об этом в интервью государственному телевидению заявил мэр города Ухань Чжоу Сяньван, передаёт телекомпания CNBC 21 января.

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Так, по состоянию на вечер 20 января, число подтвержденных случаев заболевания в Китае составило 291. Около 270 человек находились в провинции Хубэй.

В Ухане было подтверждено в общей сложности 258 случаев заболевания, шесть из которых, как известно, закончились летальным исходом, уточнил градоначальник.

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Вспышка болезни распространилась и на другие города: 15 случаев заболевания зарегистрировано в южной провинции Гуандун, пять — в столице страны Пекине и два — в Шанхае.

Случаи заболевания были также зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания пневмонией неизвестного происхождения произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Установлено, что новый тип коронавируса передаётся от человека к человеку. Симптомы включают лихорадку и затрудненное дыхание, а вакцины против этого нового вируса пока нет.

Добавим, что в городе Ухань заработал штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Решение о его создании было принято после выявления 15 случаев заболевания коронавирусом нового типа у медицинских работников города.