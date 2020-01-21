Воронеж, , 13:21 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежа и Воронежской области 21−22 января, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С 18 часов 21 января до 18 часов 22 января местами по Воронежской области и Воронежу ожидается усиление западного ветра до 15−18 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Гражданам рекомендуют не проходить и не парковаться под ветхими деревьями и широкоформатными конструкциями.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач», — предупредили в МЧС.

Отметим, что, судя по прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, 22 января в регионе, помимо сильного ветра ожидаются дожди и снег при температуре два градуса выше нуля днём и нулевой ночью. 23 января в регион придут небольшие морозы, однако уже к концу рабочей недели и выходным вновь потеплеет.