Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Екатеринбурге Свердловский областной суд оставил бывшего главу одного из департаментов регионального мингосимущества Игоря Разунина под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Экс-чиновник обвинён в получении взятки на сумму 160 тыс. рублей. Когда дело Разунина рассматривал Кировский райсуд, то он находился на свободе. От суда скрылся. В июне 2019 года он пытался пересечь белорусско-украинскую границу, но был задержан Его экстрадировали в Россию. А 30 декабря Кировский райсуд продлил ему срок ареста до 20 апреля.

Защита обвиняемого попыталась изменить это решение. Но облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Разунин был одним из сотрудников мингосимущества, попавших в поле внимания правоохранителей. Также под следствием побывал бывший министр Алексей Пьянков.

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