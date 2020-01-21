Москва, , 13:23 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ЦОДД.

«Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. В условиях плохой видимости количество аварий может увеличиться», — говорится в сообщении.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров. Не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев или рекламных щитов.

До 10:00 22 января в Москве ожидается сильный ветер (12−17 м/с), мокрый снег и гололедица.

Ранее МЧС призвало пешеходов использовать светоотражающие элементы в одежде в условиях метели.

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