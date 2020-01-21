Чита, , 13:13 — REGNUM В департаменте ЗАГС Забайкальского края обнародовали некоторую демографическую статистику за 2019 год. Она свидетельствует о том, что количество умерших в регионе на 500 человек превысило количество родившихся.

«За 2019 год отделами ЗАГС Забайкальского края зарегистрировано 42 264 акта гражданского состояния. 12 698 документов свидетельствуют о рождении детей, 13 210 актовых записей — о зарегистрированных смертях», — говорится в сообщении.

Тем временем, власти Забайкалья отчитались: мероприятия национального проекта «Здравоохранение», запланированные на 2019 год, на территории Забайкальского края выполнены на сто процентов. Таким образом, реализацию входящих в его состав шести региональных проектов можно считать эффективной, об этом заявила зампред краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. По её словам, в целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь — октябрь 2019 года коэффициент рождаемости в Забайкалье составил 11,9%, что выше российского показателя. В регионе наблюдается также положительная тенденция рождения вторых детей.

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