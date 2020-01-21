Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовскую область в работе Всемирного конгресса казаков примут участие более 400 делегатов и около 5 тыс. гостей из России и зарубежья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Уточняется, что казачий форум, который проводится каждые пять лет, состоится в период с 3 по 5 сентября 2020 года в Новочеркасске — столице донского и мирового казачества. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил необходимость обеспечения безопасности крупнейшего казачьего форума. Максимально к этому планируется привлечь членов казачьих дружин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пригласили на VI Всемирный конгресс казаков, который состоится в рамках празднования 450-летия служения донских казаков России.

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