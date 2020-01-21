Москва, , 13:15 — REGNUM Начался юбилейный 20-й сезон ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Голосование продлится с 20 января по 20 апреля нынешнего года. Итоги конкурса будут подведены 20 мая.

В голосовании могут принять участие все граждане России старше 18 лет. Для участия в оценке претендентов на главный приз нужно пройти регистрацию на веб-портале autogoda.ru. Там можно поставить «лайк» своим любимым моделям в разделе «Каталог автомобилей».

Сообщается, что среди проголосовавших будут разыгрываться множество призов. Так, например, шесть счастливцев отправятся на мастер-класс, где у них будет возможность одними из первых протестировать автоновинки на бездорожье.

Ранее на конкурсе «Индийский автомобиль года» лучшей машиной в Индии был назван внедорожник Hyundai Venue, набравший 111 баллов, обогнав на 9 баллов KIA Seltos.

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