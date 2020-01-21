Самара, , 13:14 — REGNUM Заместителя старшего судебного пристава районного отдела Самары осудили на пять лет колонии за получение взятки. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствием и судом было установлено, что летом прошлого года судебный пристав получил от руководителя одного из предприятий взятку 500 тысяч рублей, которая состояла из денег в сумме 50 тысяч рублей, и муляжа денежных средств на сумму 450 тысяч рублей. За эти деньги он должен был содействовать в прекращении исполнительного производства по взысканию с предприятия задолженности в размере свыше одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к лишению свободы на пять лет в колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей в доход государства.

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