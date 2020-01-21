Пермь, , 13:08 — REGNUM Пострадавшие и семьи погибших в мини-отеле «Карамель» в Перми получат дополнительную помощь из городского бюджета. Такое решение принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Семьи погибших получат 200 тысяч рублей, пострадавшие — 100 тысяч рублей из муниципального бюджета. Город оказывает психологическую поддержку семьям погибших людей, а также помощь в организации похорон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в мини-гостинице, расположенной в подвале пятиэтажного жилого дома, погибли пять постояльцев. Люди насмерть обварились кипятком, который хлынул на цокольный этаж в результате прорыва системы отопления. Еще шесть человек получили травмы.

Напомним, из резервного фонда правительства Пермского края пострадавшие и семьи погибших граждан получат выплаты от 200 до 500 тыс. рублей.