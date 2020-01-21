Стокгольм, , 13:21 — REGNUM Фильм про гей-отношения двух грузинских танцоров «А потом мы танцевали» завоевала на конкурсе The Guldbagge Awards в Швеции три награды. Результаты были опубликованы 21 января на сайте конкурса.

Сообщается, что кинокартина победила в номинациях «Лучший фильм года», «Лучший сценарий года», а исполнитель главной роли был удостоен приза «Лучший актер».

Как передавало ИА REGNUM, фильм, выпущенный грузинской и шведской компаниями, ранее побеждал в номинации «Лучшая мужская роль» на фестивале в городе Вальядолиде (Испания) и завоевал «Сердце Сараево» на кинофестивале в Боснии и Герцеговине.

В Грузии показ кинокартины сопровождался протестами православной общественности, родительских организаций и движения «Грузинский марш».