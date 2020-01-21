Москва, , 13:06 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начала работу по обмену данными, касающимися нового типа коронавируса, вспышка заболеваемости которым произошла в Китае. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Читайте также: Китай примет участие в экстренном заседании ВОЗ по вспышке коронавируса

Дипломат добавил, что при необходимости организация готова задействовать механизмы борьбы с новым вирусом.

Также по теме: Число подтверждённых случаев коронавируса в Китае приблизилось к 200

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодня в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая подтвердили около 300 случаев заболевания новым коронавирусом. Так, 20 января был выявлен 291 заболевший новой инфекцией. За последние сутки было выявлено ещё 77 новых случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая