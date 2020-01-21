Ташкент, , 13:06 — REGNUM Размер сбора в Узбекистане за выдачу разрешения на каждую единицу оружия для самообороны может составить 15% от базовой расчетной величины (БРВ) — 33,45 тыс. сумов ($3,5). Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов».

Документ предлагает размеры сборов за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оружие и боеприпасы, а также срок действия разрешения. В частности, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия составит 100% БРВ — 223 тыс. сумов ($23,4), оружие для коллекционирования — 10% БРВ — 22,3 тыс. сумов ($2,3).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Сенат Узбекистана одобрил закон «Об оружии», который регламентирует его классификацию, хранение и применение. Закон разрешает использовать гражданское оружие в целях самообороны.

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