Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В 2020—2021 учебном году первые классы Екатеринбурга не будут переполнены. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявила журналистам глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева, школам не придётся открывать по 30 первых классов. В частности, в Екатеринбурге открылась новая школа № 79 на 1 тысячу 200 мест, и теперь первоклассников Юго-Западного микрорайона смогут равномерно распределить.

Всего в городе дополнительно открыли ещё три тысячи учебных мест по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2019 году наплыв школьников оказался настолько большим, что в одной из школ города пришлось вводить 1-й «Х» класс. Произошедшее назвали «школьным коллапсом».

Читайте ранее в этом сюжете: Уральский полпред призвал наладить запись первоклассников в Екатеринбурге