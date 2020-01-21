Чебоксары, , 13:00 — REGNUM Проверкой событий в Синьяльском районе Чебоксарского района, вызвавших федеральный резонанс, займётся следственное управление СКР по Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идёт о городском собрании депутатов, где обсуждение земельных вопросов вылилось в дискуссии о китайском проекте (строительство молочного завода), против которого выступают местные жители.

«Материалы поверки по факту событий, произошедших 10 января 2020 года в Синьяльском доме творчества, поступили в ведомство. В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января состоялось заседание депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, где обсуждался проект изменений в правила землепользования: предлагается перевести сельхозземли возле деревни Ильбеши в зону производственных объектов. Собрание получило общественный резонанс в связи с тем, что местные жители опасаются строительства китайского завода по производству сухого молока, а не заявленного республиканскими властями логистического центра.

Местная пресса ранее сообщала, что на заседании эмоции зашкаливали настолько, что якобы дошло до оскорбления и рукоприкладства в адрес сотрудников полиции и депутатов.

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