Пермь, , 12:58 — REGNUM В Перми 21 января комиссия по ЧС собралась на внеплановом заседании. Оно началось с минуты молчания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

На заседании обсуждали причины ЧП в мини-отеле «Карамель», в результате которого погибли пять человек, в том числе ребенок, и еще шесть человек получили травмы.

«Для города это очень тяжелая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае — каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале. В этом разберутся правоохранительные органы, но то, что в подобных условиях гости нашего города не должны жить, — это факт», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.