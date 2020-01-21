Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:53 — REGNUM Глава кальвинистской церкви Танзании доктор Дэнстен Мабойя заявил, что основные причины бедности многих жителей Танзании — лень и ограниченные интеллектуальные способности. Об этом передает газета Mwananchi.

Выступая на семинаре по изменению мышления для борьбы с бедностью, организованном организацией Сообщество христианских лидеров (CLF) в Дар-эс-Саламе, епископ Мабойя подчеркнул, что Бог не задумал так, чтобы человечество жило в бедности, подчеркнув, что многие сами доводят себя до такого состояния.

«Как говорится в Библии, кто не работает — тот не ест, поэтому тот, кто не работает никогда не сможет достичь своей мечты об успешности, ведь то, что он не работает, уже означает, что он не в состоянии мыслить должным образом, значит, что он должен открыть свой разум для того, чтобы сделать шаг в своем развитии», — заявил Мабойя.

«Это семинар по изменению мышления, мы хотим, чтобы люди мыслили таким образом, чтобы добиться успеха в своей жизни», — добавил он.