Ташкент, , 12:47 — REGNUM Открытие филиала Педагогического университета им. Герцена в Узбекистане обсудили представители петербургского университета и члены делегации республики во главе с министром дошкольного образования Агриппиной Шин, сообщает 21 января издание «Даракчи».

Стороны обсудили трехсторонний проект договора о сотрудничестве между министерством дошкольного образования Узбекистана, министерством высшего и среднего специального образования и университетом им. Герцена.

Делегация из Узбекистана, прибывшая в Санкт-Петербург, в течение трех дней будет знакомиться с Герценовским университетом, в том числе с образовательной программой, профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками. В рамках визита стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря посол России в Узбекистан Виктор Тюрденев заявил, что в 2020 году в республике планируют открыть филиал Пермской государственной фармацевтической академии.

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