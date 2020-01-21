Тбилиси, , 12:52 — REGNUM В тюрьмах в Грузии свободно орудуют так называемые «смотрящие», и это — доказанный факт. Об этом заявила в парламенте журналистам народный защитник Грузии Нино Ломджария, 21 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам омбудсмена, ее утверждениям имеются конкретные доказательства, и министерство юстиции не сможет отрицать существование проблемы. Ломджария утверждает, что «смотрящие» могут свободно перемещаться между камерами, даже в учреждениях закрытого типа. Они собирают средства — «общак» — и берут на себя часть функций тюремной администрации.

Заключенным запрещается подавать официальные жалобы, вместо этого из вынуждают обращаться со своими проблемами к «смотрящим». Ослушавшихся наказывают.

Ломджария заявила, что хочет услышать от главы минюста, как его ведомство собирается решать данную проблему.

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