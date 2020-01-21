Целинное, , 12:23 — REGNUM В Алтайском крае 11-летнего мальчика поставили на учёт у сельского врача, как шизофреника. Мать ребёнка считает, что её сына признали психически больным из-за бедности. Подробности этой истории сообщает life.ru.

Наталья N. с тремя детьми (старшему сыну 11 лет, дочери семь (она ходит в первый класс), младшему сыну четыре года) проживает в райцентре Целинное. Ежемесячный доход женщины составляет 4700 рублей: 2700 — пособие многодетной семье, 2000 — алименты. Выживать помогает только маленький огород, на котором семья выращивают для себя картошку, морковь, свёклу. При таком доходе выделять в месяц 1800 рублей на питание в школе для двоих детей для Натальи оказалось слишком накладно, а дотация многодетной семье на школьную еду составляет всего 4 рубля 23 копейки в день.

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По её словам, именно невозможность сдавать деньги на различные школьные нужды стала поводом для предвзятого отношения к сыну со стороны учителя и сверстников. Но в характеристике МБОУ СОШ №1, составленной на него, указано, что мальчик постоянно нарушает дисциплину, дерётся. Не исключено, что такое поведение К. связано с нежеланием других детей с ним общаться.

«Над ним регулярно шутят одноклассники из-за низкого дохода семьи и отсутствия смартфона, причём делают это коллективно, называют К. бомжом. Мальчик не находится с ответом, поэтому пытается отстоять себя кулаками», — отмечается в статье life.

А в классе, согласно информации из характеристики К., сказано, что своё хулиганство он объясняет тем, что слышит голос кота, который ему приказывает совершать те или иные действия.

«Избивал одноклассников систематически, тогда совместно с психологом мы решили убедить родителей направить мальчика на обследование», — заявил директор школы №1 Дмитрий Малетин.

На обследование пришлось ехать в Барнаул, за 170 километров от Целинного. В столице Алтайского края, по словам матери, выдали заключение с диагнозом «шизофрения» и направили ребёнка на месяц в Бийскую городскую больницу.

Любопытно, что в стационаре лечащий врач уже через неделю увидел несоответствие между поведением ребёнка и составленной на него характеристикой.

«Врач мне говорит: «Я ничего понять не могу: ребёнок адекватный, на занятия ходит, взрывов никаких нет», — поясняет Наталья.

Свой 11-й день рождения К. встретил в психушке. Медсёстры и нянечки рассказывали маме мальчика, что в больнице ему делать нечего — он спокойный и нормальный, но диагноз барнаульского психиатра просто так отменить нельзя. В конце 2019 года, К. выписали и поставили на учёт у сельского врача, как шизофреника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай имел место и в Барнауле. Двух младшеклассников продолжительное время публично унижала педагог и ставила плохие отметки в отместку за то, что в их семьях не было возможности сдавать деньги на новые парты и другие нужды.

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