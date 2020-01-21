Пекин, , 12:22 — REGNUM Китай примет участие в экстренном чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, которое ВОЗ созывает в связи со вспышкой нового коронавируса в КНР. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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Дипломат подчеркнул, что Китай продолжит укреплять международное сотрудничество и работать с международным сообществом «для борьбы с вирусом и достижения региональной и глобальной безопасности».

Ранее Шуан отмечал, что китайская сторона ответственно относится к своевременному информированию о вспышке болезни и поддерживает тесную связь с Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими национальными и региональными организациями.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания пневмонией неизвестного происхождения произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии.

На сегодняшний день уже известно о четырёх летальных случаях. При этом заболевание диагностировано уже у более 200 пациентов. В середине января первый случай заболевания был зафиксирован в Японии.

Напомним, завтра, 22 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.