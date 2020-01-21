Москва, , 12:18 — REGNUM До 2022 года в Новой Москве 35 социальных объекта будет построено инвесторами. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Вопрос был согласован городскими властями с девелоперами, которые работают в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) столицы. В период с 2020 по 2021 год ими будет построено пять поликлиник, 12 школ и 18 детских садов, отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

При этом на данный момент инвесторы уже строят 17 социальных объектов. Примерно столько же соцучреждений находится в стадии проектирования.

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