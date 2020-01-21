Москва, 21 января 2020, 12:13 — REGNUM Сегодня, 21 января, Кремль анонсировал массированное обсуждение сути предлагаемых изменений в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.
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Уточняется, что предстоит информационная кампания по всей территории России.
20 января президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о поправке к Конституции РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Совет Думы принял решение направить в рассылку законопроект о поправках в Конституцию РФ.
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