Москва, , 12:13 — REGNUM Сегодня, 21 января, Кремль анонсировал массированное обсуждение сути предлагаемых изменений в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.

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Уточняется, что предстоит информационная кампания по всей территории России.

20 января президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о поправке к Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Думы принял решение направить в рассылку законопроект о поправках в Конституцию РФ.

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