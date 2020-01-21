Пекин, , 12:07 — REGNUM Автор популярного сервиса TikTok компания ByteDance планирует заняться разработкой мобильных видеоигр. Об этом 20 января сообщило издание Bloomberg.

За последние несколько месяцев ByteDance приобрела несколько крупных компаний-разработчиков (названия пока не сообщаются) и создала рабочую команду из тысячи специалистов. Сообщается, что первые две игры от авторов TikTok выйдут весной 2020 года.

Напомним, TikTok — это социальная сеть, позволяющая создавать короткие видеоролики и обмениваться ими с другими людьми. Сервис был запущен в 2016 году.

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