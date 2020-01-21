Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 12:17 — REGNUM Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае может стать «Городом трудовой доблести». Сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности организовывает «Единая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

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Такое звание присваивается городам, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны. Как уточнила краевой координатор федерального проекта «Историческая память» в Хабаровском крае Елена Ларионова, законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» был принят Госдумой РФ 16 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Комсомольска-на-Амуре признали полный крах: город на грани катастрофы, бюджет пуст, жить не на что. Даже деньги на новогодний салют жители собирали всем миром.