Черкесск, , 12:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за два последних месяца зарегистрировано 29 случаев заболевания корью. Среди заболевших трое взрослых, остальные — дети. Двенадцати заболевшим малышам нет еще и года, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В настоящее время из больницы выписаны 22 человека, остальные находятся на лечении. Состояние всех заболевших средней степени тяжести. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование.

Установлено, что с заболевшими контактировали 2516 человек. Те из них, кто до этого не был вакцинирован и не переболел корью, должны быть привиты в течение 72 часов. Их число составляет 1032 человека. В настоящее время сделаны прививки от кори всего лишь 64% из них.

Между тем среди лиц, которым показана прививка, имеются отказники. Как сообщили в Роспотребнадзоре, из-за таких людей может происходить распространение кори среди населения республики.

«В возникшей ситуации управление Роспотребнадзора проводит необходимые мероприятия по локализации и устранению очагов кори. От населения республики требуется неукоснительное соблюдение рекомендаций эпидемиологов», — предупредили жителей региона в ведомстве.