Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Частичное закрытие в ночь на вторник, 21 января, дамбы в Финском заливе предотвратило угрозу очередного нагонного наводнения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в дельте Невы из-за сильного ветра (до 17 м/с) начался подъем уровня воды до критических значений. Вечером в понедельник, 20 января, в 18:35 мск были закрыты шесть водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2. При этом другое судопропускное сооружение — С-1 — не закрывалось. Это сохранило возможность судоходства по корабельному фарватеру.

«Максимальный подъем уровня воля на водомерном посту «Горный институт» был зафиксирован в 05:34 21 января и составил +151 см», — отметили в дирекции КЗС.

Благодаря частичному закрытию дамбы и изоляции акватории Невской губы от Финского залива удалось понизить расчетный уровень воды в дельте Невы на 5−10 см, по сравнению с ситуацией, когда КЗС задействовано не было.

«Таким образом, закрытие части водопропускных отверстий исключило вероятность превышения уровня воды в Петербурге отметки наводнения (+161 см)», — добавили в дирекции.

В настоящее время все створы КЗС полностью открыты, уровень воды у Горного института стабильно снижается.

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