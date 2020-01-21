Краснодар, , 12:01 — REGNUM Операцию на парощитовидной железе по новой технологии — опухоль удалили с помощью тонкого эндоскопа — провели в Краснодаре хирурги краевой клинической больницы №1, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 21 января. Пациенткой стала 54-летняя жительница Павловского района.

«Врачи применили для лечения этого заболевания уникальную для нашего региона хирургическую методику, которая позволяет удалять опухоли щитовидных и паращитовидных желез размером до 4 см без видимых послеоперационных шрамов», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Тонкий эндоскоп позволяет провести операцию более точно и эффективно, а период восстановления пациента после операции сокращается в два-три раза.

Подобная операция стала первой не только для Краснодарского края, но и для всех регионов Южного федерального округа: до этого такие вмешательства проводились лишь в Москве и Санкт-Петербурге.