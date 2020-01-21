Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Разработчики Star War Jedi: Fallen Order рассказали, как происходила работа по захвату движений актёров во время создания роликов для игры. Как оказалось, дроида BD-1 «сыграли» при помощи картонного макета и носовой флейты, сообщил портал VG 24/7 20 января.

Роль BD-1 в игре исполнил актёр Гидеон Эмери, он носил «картонную куклу» на руках и издавал «странные щебечущие звуки» при помощи носовой флейты. После этого движения макета преобразовывали в анимацию, а звуки инструмента — в озвучку BD-1.

Напомним, релиз Star War Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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