Уфа, , 11:53 — REGNUM Взять под контроль квартиры, жильцы которых накапливают в них мусор, поручил мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города. Об этом 21 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, причиной данного поручения стал пожар, который произошел 16 января в многоквартирном доме на улице Бакалинской. В ходе его тушения было обнаружено тело мужчины.

По словам Ульфата Мустафина, в сгоревшей квартире находился мусор высотой 1,5 метра. При этом информации о психическом заболевании мужчины не поступало.

Мэр Уфы поручил службам проверить, состоял ли погибший мужчина на учете. По его словам, необходимо обращать внимание на подобные вещи и ставить на учет.

«Соседи есть, старшие по дому, мастер ЖЭУ, который должен делать обход», — отметил мэр.

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