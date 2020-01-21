Москва, , 11:45 — REGNUM Министерство здравоохранения в середине января 2020 года добавило в рубрикатор горячей линии «Здоровая Россия» новый раздел — по вопросам диспансеризации граждан, сообщается на сайте Минздрава РФ.

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Жители всех регионов России в круглосуточном режиме по телефону 8−800−200−0-200 смогут бесплатно получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

Главная цель — повысить внимание граждан к своему здоровью и обеспечения их прав по оказания им качественной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатная круглосуточная горячая линия «Здоровая Россия» создана Минздравом РФ в 2011 году. В 2019 году поступило более 650 тыс. обращений.

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