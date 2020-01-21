Иерусалим, , 11:45 — REGNUM Израильские официальные лица считают, что освобождение граждански Израиля Наамы Иссахар из российской тюрьмы почти согласовано — Иерусалиму и Москве осталось только уточнить детали её возвращения домой. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В последнее время официальные лица Израиля с оптимизмом смотрят на возможное разрешение ситуации с Наамой Иссахар, отбывающей наказание в российской тюрьме за контрабанду наркотиков. Однако, по их словам, ситуация нестабильна, и никакого окончательного соглашения пока достигнуто не было.

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По данным телеканала 12 news, стороны все ещё обсуждают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года. В её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщали, что президент РФ Владимир Путин может помиловать Иссахар в преддверии своего визита в Израиль, который запланирован на 23 января. Мать Иссахар надеется, что судьба её дочери решится уже в ближайшее время и российский лидер скоро объявит о её амнистии.

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