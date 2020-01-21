Додома, , 11:51 — REGNUM Более 800 тысяч женщин, что составляет 74% всех беременных женщин в Танзании, рожали в больницах под присмотром квалифицированных врачей, в то время как остальные не прибегали к врачебной помощи. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, защиты детей и пожилых людей Умми Мвалиму.

Выступая с министерским отчетом за период с июля по декабрь 2019 года перед Постоянным комитетом парламента по делам общественного развития, Мвалиму заявила, что реальное число родивших в больнице — 813,9 тысяч, оказалось ниже прогнозируемого 1,1 млн женщин.

Она добавила, что 73% всех беременных регулярно наблюдались у врачей и как минимум четыре раза посетили женскую консультацию. Однако 26% беременных не наблюдались в больнице и рожали в домашних условиях, отметила министр.

По ее словам, 87,4% всех беременных принимали лекарства от малярии, а 84,6% — от малокровия.