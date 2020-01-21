Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Компания Funko представила новые фигурки в серии POP, посвящённые персонажам предстоящей игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщилось 20 января на Twitter-странице The Official Game Geeks News.

https://twitter.com/GameGeeksNews/status/1219525383340613632

Фанаты игры смогут приобрести фигурку Джонни Сильверхенда, а также протагониста Cyberpunk 2077 в двух вариациях: мужской и женской. Предварительный заказ на них уже открыт на официальном сайте Funko.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября 2020 года. Одну из главных ролей (Джонни Сильверхенда) в проекте исполнил американский актёр Киану Ривз.

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