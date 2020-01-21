Курган, , 11:37 — REGNUM В Курганской области вводят сертификаты дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Данная модель бюджетного финансирования кружков и секций для детей в рамках национального проекта «Образование» запущена в 42-х регионах России. В том числе с 1 января 2020 года и в Курганской области.

Сертификат дополнительного образования будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Денежные средства на сертификате будут ежегодно пополняться. Данный сертификат обеспечивает ребёнка бесплатный доступ как к бюджетным, так и частным кружкам и секциям, которые входят в Реестр поставщиков образовательных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области вводятся сертификаты дополнительного образования