Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Районные и городские отделы образования в Казахстане планируют передать в областное подчинение. Об этом 21 января заявил заместитель министра образования и науки республики Бибигуль Асылова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, администрирование бюджетных средств будет выполняться централизовано из областного бюджета. Замминистра считает, что такая схема распределения средств повысит уровень организаций образования.

Асылова считает, что подушевое финансирование в организациях образования всех уровней будет способствовать росту качества образовательных услуг. Вместе с тем назначения руководителей районных и городских управлений также будет выполняться на областном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что расходы на образование в республике планируется поднять до 7% от ВВП.

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