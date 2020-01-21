Москва, , 11:39 — REGNUM До 10:00 22 января в Москве ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Западный ветер усилится до 12−17 м/с. Ночью и утром 22 января возможно налипание мокрого снега и гололедица.

В МЧС автомобилистам напомнили, что в таких условиях лучше снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и рекламных щитов.

Также в МЧС отметили, что пешеходам в условиях метели при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не следует оставлять детей без присмотра, особенно вблизи проезжей части.

«Будьте внимательны и осторожны», — добавили в пресс-службе.