Москва, , 11:34 — REGNUM Вероятность распространения в России обнаруженного в Китае нового типа коронавируса оценивается как низкая, заявили 21 января в Роспотрбназдоре.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как и любого другого вируса, невозможно.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был зафиксирован четвертый случай смерти в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, в китайском городе Ухань. По последним данным, в Китае уже выявлено более 220 случаев заболевания новым типом пневмонии.

Российские специалисты в феврале закончат создание экспресс-теста для выявления нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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