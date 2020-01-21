Белгород, , 11:38 — REGNUM Не допускать самодеятельности в вопросах монтажа газового оборудования призвал граждан мэр Белгорода Юрий Галдун. Так он прокомментировал хлопок бытового газа, который произошёл в жилом доме по 1-му Заводскому переулку в ночь на 21 января.

По словам градоначальника, предположительная причина хлопка газа — нарушение правил монтажа газового оборудования, в квартире проводился ремонт и переустановка газовой колонки.

«Хочу ещё раз обратиться к горожанам. Всё, что касается газа, должно решаться только через организации, имеющие на это лицензию. Самодеятельность в этих вопросах недопустима!!! Прошу обратить особое внимание на исправность вентиляции там, где эксплуатируются колонки и котлы», — написал мэр на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка бытового газа в трёх комнатной квартире на третьем этаже нарушена внутренняя отделка одной из комнат, остекление оконного проёма на лестничной клетке подъезда. Несущие конструкции здания не повреждены, погибших и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме в Белгороде взорвался газ