Белгород, 21 января 2020, 11:38 — REGNUM Не допускать самодеятельности в вопросах монтажа газового оборудования призвал граждан мэр Белгорода Юрий Галдун. Так он прокомментировал хлопок бытового газа, который произошёл в жилом доме по 1-му Заводскому переулку в ночь на 21 января.
По словам градоначальника, предположительная причина хлопка газа — нарушение правил монтажа газового оборудования, в квартире проводился ремонт и переустановка газовой колонки.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка бытового газа в трёх комнатной квартире на третьем этаже нарушена внутренняя отделка одной из комнат, остекление оконного проёма на лестничной клетке подъезда. Несущие конструкции здания не повреждены, погибших и пострадавших нет.
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