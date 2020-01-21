Красногорск, , 11:32 — REGNUM В Московском областном суде 21 января проходит предварительное судебное заседание по иску жителей Красногорска о границах парка усадьбы «Опалиха-Алексеевское», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде оспаривается распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области о сокращении границ выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское». Истцами по делу в интересах группы лиц выступают Ирина Сапрыгина и Алиса Александрова. Ответчик — подмосковное ГУКН.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с парком ведутся строительные работы.

В декабре 2018 года в ГУКН сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что часть парка утратила культурную ценность.

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