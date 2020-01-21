Москва, , 11:31 — REGNUM В России в крещенских купаниях с 18 н 19 января приняли участие 1,5 млн человек во всех регионах. Никаких происшествий не допущено, сообщили в МЧС РФ.

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Самыми массовыми на Крещение Господне оказались купания в двух регионах России — Москве и Санкт-Петербурге. Крещенские купели посетили более 125 тыс. и б олее 40 тыс. человек соответственно.

Сотрудники МЧС дежурили на 3,9 тыс. объектах проведения массовых купаний граждан. Для обеспечения безопасности граждан были привлечены более 15,6 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России в ночь с 18 на 19 января в крещенских омовениях и купания на водоемах приняли участие около 1,8 млн человек.

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